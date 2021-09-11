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Шеф-повар Юрий Приемский озвучил нетрадиционные рецепты украинского борща
Общество
Шеф-повар Юрий Приемский озвучил нетрадиционные рецепты украинского борща
pixabay.com

Киев, 11 сентября. Рецепт украинского традиционного борща не менялся в течение столетий. Однако современные повара предлагают новые варианты подачи блюда.

Шеф-повар украинских ресторанов Юрий Приемский предложил разнообразить рецепт традиционного супа нетипичными продуктами. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости. Приемский уверен, что украинский борщ не испортят такие продукты, как чернослив или яблоки. Кроме того, суп можно дополнить килькой.

Шеф-повар также отметил, что рецепт классического борща на Украине не изменился за последние несколько сотен лет. Существует много экспериментов с блюдом, но все они не особенно удачные. Изменились скорее необходимые для супа продукты, которые теперь выращивают на ГМО и пестицидах, подытожил шеф-повар.

Скульптуру украинского борща планируют установить в Киеве. Жителям столицы ранее предложили выбрать место для памятника.

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продукты борщ рецепт
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