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Спортивный седан WRX на новой модульной платформе представили в Subaru

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:17
Экономика
Спортивный седан WRX на новой модульной платформе представили в Subaru
prt scr subaru.ru  /  Официальный сайт Subaru

, 11 сентября. Компания официально презентовала седан WRX пятого поколения. Автомобиль перебрался на новую модульную платформу, аналогичная есть у универсала Outback и кроссовера Forester.

Седан получил сниженный центр тяжести, более жесткую конструкцию кузова с другой геометрией шасси и новый электрический усилитель руля dual-pinion. В нем шестерни передают вращающее усилие от разных источников. Внешность WRX сильно не изменилась — кузов стал более обтекаемым и «аэродинамичным».

Под капотом у спорткара новый турбодвигатель на 2,4 литра мощностью 275 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. С ним работает либо шестиступенчатая «механика», либо вариатор, который адаптируется к стилю вождения. Оснащение седана пополнили переключатель режимов движения Drive Mode Select, электронноуправляемые амортизаторы, спортивные кресла Recar, 18-дюймовые колеса и другие опции.

В ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» был представлен опытный образец родстера «Крым». Оборудование авто деталями «Лады Калины» позволило удешевить модель.

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subaru пятое поколение спортивный седан WRX
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