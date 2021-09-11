Госдеп США предупредил Россию о контрмерах за блокировку транзита газа через Украину

Киев, 11 сентября. США примут контрмеры, если Россия решит заблокировать транзит газа через Украину. Такое заявление сделал старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн.

Политик во время выступления на форуме YES Brainstorming в Киеве предупредил Россию об ответных мерах за блокировку транзита голубого топлива. Он отметил, что Вашингтон будет «делать все, что может», чтобы, в том числе и Германия была готова к этим последствиям.

«Мы с немцами заявили в совместном заявлении, что в таком случае (если РФ прекратит транзит газа через Украину. — Прим. ФАН) будут применены определенные контрмеры по отношению к России. То, что США прибегнут к этому, никого не удивит», — пояснил Хохштайн.

США и Германия опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и общих целях по защите климата еще в июле этого года. Тогда Берлин пообещал использовать все возможные способы, чтобы продлить транзит российского газа через Украину после 2024 года, когда заканчивается контракт.

Тем временем стало известно, что российский газопровод «Северный поток — 2» полностью достроили. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер отреагировала на эту новость и назвала проект плохой сделкой.