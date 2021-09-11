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Можно ли мыться во время простуды
Здоровье
Можно ли мыться во время простуды
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Москва, 11 сентября. Каждый раз, когда нас продует, появляется насморк и не дай бог подскакивает температура. Помимо сна и приема лекарств, мы выбираем не ходить в ванную на всем протяжении болезни, пишет журнал Maxim.

На просторах глобальной Сети по этому поводу немало рассуждений и статей. Настолько много, что они очень сильно друг другу противоречат. Большая часть «экспертов» все же считает, что при простудных заболеваниях ни в коем случае нельзя переохлаждаться, а следовательно и проводить водные процедуры. По мнению этих специалистов, даже один поход в душ может значительно ухудшить ситуацию и осложнить симптоматику.

Отоларинголог Арсений Песков из клиники NeuroSurgery с этим не согласен. По его словам, душ действительно может отразиться на здоровье, но если соблюсти некоторые условия, то все будет хорошо. Ухудшение самочувствия после мытья возникнуть может редко.

«Например, если ты из-под душа выйдешь мокрым покурить на балконе или просидишь час в горячей ванне, пока пульс не достигнет FM-частоты. Однако все это отразится на здоровье, даже если ты до этого ничем не болел, кроме кариеса», — иронизирует собеседник журнала.

Песков объяснил, что, если принять душ нормальной средней температуры, тщательно вытереться и заранее закрыть дома все окна, ничего, кроме легкой сонливости, пациенту не грозит.

«Правда, от пара могут набухнуть и без того раздраженные слизистые в носу, и возникнет чувство заложенности. Но это временное явление», — уверяет врач.

Ранее сообщалось, как американским физикам удалось найти способ избавления от вирусов при помощи обычного мытья рук.

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