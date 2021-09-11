Можно ли мыться во время простуды

Москва, 11 сентября. Каждый раз, когда нас продует, появляется насморк и не дай бог подскакивает температура. Помимо сна и приема лекарств, мы выбираем не ходить в ванную на всем протяжении болезни, пишет журнал Maxim.

На просторах глобальной Сети по этому поводу немало рассуждений и статей. Настолько много, что они очень сильно друг другу противоречат. Большая часть «экспертов» все же считает, что при простудных заболеваниях ни в коем случае нельзя переохлаждаться, а следовательно и проводить водные процедуры. По мнению этих специалистов, даже один поход в душ может значительно ухудшить ситуацию и осложнить симптоматику.