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На Международном антифашистском форуме выступили с докладом о возрождении фашизма в мире
Общество
На Международном антифашистском форуме выступили с докладом о возрождении фашизма в мире
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 11 сентября. Возрождение фашизма в мире стало предметом докладов участников Международного антифашистского форума-2021. Среди них выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Международный день памяти жертв фашизма в 2021 году отмечается 12 сентября. Выбор даты в этом месяце объясняется тем, что 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, а 2 сентября 1945 года она завершилась. В этом году форум приурочен не только ко дню памяти, но и к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала.

Мероприятие было организовано Международным союзом бывших малолетних узников фашизма, Общероссийским движением «Сильная Россия», Российским союзом бывших несовершеннолетних узников фашизма и Общероссийской организацией «Офицеры России». В пленарном заседании приняли участие депутаты, представители государственной власти, религиозных конфессий и различных объединений.

Участники форума выступили с докладами о возрождении фашизма и его проявлениях в разных странах. Также обсуждались формы и методы противодействия негативной тенденции со стороны общества. В ходе форума 9 сентября состоялась видеоконференция, на которой выступили представители ряда стран, включая Германию, Австрию, Украину, Белоруссию, Францию, а также ЛДНР.

В рамках мероприятия выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он поприветствовал участников и организаторов форума, отметив, что «коричневая чума» вновь поднимает голову в некоторых странах.

«Наращивание международных усилий по купированию этих опасных тенденций, несущих угрозу фундаментальным принципам мирного сосуществования государств, как никогда востребовано», — заявил Лавров.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания комитета «Победа» сказал, что Москва не допустит попыток обелить зачинщиков Второй мировой войны. Он отметил, что некоторые политические силы на Западе пытаются оспорить исторические факты и итоги конфликта.

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россия лавров форум антифашизм
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