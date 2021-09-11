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Депутат Вострецов поддержал заявление Беглова о лидерстве по экспорту автомобилей
Общество
Депутат Вострецов поддержал заявление Беглова о лидерстве по экспорту автомобилей
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Санкт-Петербург всегда был локомотивом промышленности и инноваций в нашей стране. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов.

Собеседник высоко оценил заявление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, что Северная столица стала лидером по экспорту автомобилей среди регионов России.

«Это нормально и справедливо. Мы же все-таки портовый город. Кто нам в России может быть конкурентом? Только Дальний Восток и юг России. Питер всегда был флагманом. Это хороший знак. Хорошая марка, и ее надо поддерживать и дальше, чтобы мы всегда занимали только первые места. Питер всегда был локомотивом и промышленности, и инноваций и всегда должен им оставаться», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов также отметил, что одним из главных препятствий на пути развития нашей страны могут быть социальные потрясения.

«Развивается страна — развивается город. Если у нас не будет различных «оранжевых революций», как это было в 1917 году, в 1991 году, еще немного и Россия будет очень крепкой, сильной державой. Сегодня мы можем гордиться своими армией и флотом. Они одни из самых сильных в мире. Думаю, пройдет немного времени, мы станем еще и одной из самых промышленно развитых стран», — сказал собеседник ФАН.

Депутат Вострецов поддержал заявление Беглова о лидерстве по экспорту автомобилей
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он выразил уверенность, что при сохранении стабильности, наша страна способна добиться выдающихся результатов.

«Есть еще куда стремиться, но нам нужен в стране мир и порядок. Наша задача — сохранить страну и стабильность в ней. России никогда не давали больше 4050 лет покоя: постоянно война или переворот. Нам бы еще лет 2030, и Россия стала бы сильнейшим государством в мире», — подытожил народный избранник.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал призыв Александра Беглова активнее формировать коллективный иммунитет. По словам эксперта, после вакцинации от коронавируса нужно подождать месяц перед тем, как делать прививку от гриппа.

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вострецов беглов
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