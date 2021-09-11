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Премьер-министр Судана заявил о нестабильности национальной экономики
Весь мир
Премьер-министр Судана заявил о нестабильности национальной экономики
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka/dpa

Хартум, 11 сентября. Глава правительства Абдалла Хамдок объявил, что экономическая обстановка в восточноафриканской стране все еще остается нестабильной. Заявление прозвучало во время Суданского форума партнерства.

Премьер добавил, что перед руководством стоит ряд нерешенных вопросов после нескольких месяцев плавающего курса валюты и отмены топливных субсидий.

«Политическая и экономическая ситуация в стране по-прежнему нестабильна и сталкивается с рядом проблем», — заявил глава кабмина.

По его словам, правительство в течение последнего периода разработало ряд сложных мер по исправлению ситуации. Политик надеется, что они направят суданскую экономику на правильный путь.

«Мы предприняли шаги вперед при поддержке международных партнеров на дву- и многостороннем уровнях», – подтвердил Хамдок.

На днях премьер-министр сообщил, что правительство в феврале остановило эмиссию. Решение принято в связи с ожиданием роста цен к концу 2021 года.

Премьер-министр Судана заявил о нестабильности национальной экономики
Федеральное агентство новостей  / 

Нынешний кабмин пытается вывести страну из затянувшегося экономического кризиса. Однако проведение реформ, навязанных международными финансовыми организациями, только усложняет жизнь населения.

Суданцы, недовольные политикой правительства, устраивают демонстрации. В июне граждане вышли на массовые протесты с призывом к смене власти. Они указали на рост цен и снижение доходов.

Ухудшением социально-экономической ситуации обеспокоены и в ООН. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время страна столкнется с острой нехваткой продовольствия.

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судан хамдок
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