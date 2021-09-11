Депутат Пискарев назвал предупредительным вызов американского посла в МИД России

Москва, 11 сентября. Приглашение посла США Джона Салливана в МИД России стало предупредительной мерой, заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Пискарев обратил внимание на негативные действия Вашингтона по отношению к российскому избирательному процессу. Послу сообщили об осведомленности Москвы, связанной с влиянием американских крупный IT-компаний на выборы в РФ, отметил Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

«Вызов посла — мера предупредительная. Это значит, что вмешательство США в избирательный процесс в России давно перешло все допустимые границы», — подчеркнул парламентарий.

Салливану указали, что страна обладает неоспоримыми доказательствами недопустимого воздействия IT-гигантов. Россияне должны сделать самостоятельный выбор без внешних подсказок в ходе голосования, добавил депутат.

Ранее американское посольство озвучило собственную версию причины вызова Салливана. По мнению сотрудников диппредставительства, стороны обсуждали настрой президента США Джо Байдена «на стабильные отношения Москвы и Вашингтона».