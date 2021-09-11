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Пять военнослужащих погибли при крушении вертолета на севере Кот-д'Ивуара

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:13
Происшествия
Пять военнослужащих погибли при крушении вертолета на севере Кот-д'Ивуара
wikimedia.org  /  Igor Dvurekov / CC BY-SA 3.0

Ямусукро, 11 сентября. Вертолет с военнослужащими потерпел крушение в Кот-д'Ивуаре в ночь на пятницу, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на главу Генерального штаба Вооруженных сил республики.

По уточненным данным, на борту боевого вертолета Ми-24 находились пять человек, выжить не удалось никому. Инцидент произошел в ходе разведывательного полета на северной границе страны. Место крушения борта удалось найти после проведения поисково-спасательных работ.

Причина крушения на данный момент не установлена, ведется расследование.

В настоящее время военнослужащие Кот-д'Ивуара находятся на северных территориях страны, в том числе на границе с Буркина Фасо. Причиной мобилизации стала серия нападений, совершенных радикальными исламистами.

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вертолет ми-24 кот-д'ивуар
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