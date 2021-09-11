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Судан вывел свои войска из демилитаризованной зоны с Южным Суданом
Весь мир
Судан вывел свои войска из демилитаризованной зоны с Южным Суданом
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Джуба, 11 сентября. Хартум полностью вывел все свои войска из демилитаризованной зоны между восточноафриканской республикой и Южным Суданом. Об этом объявил министр обороны генерал-лейтенант Ясин Ибрагим во время визита в соседнюю страну.

Глава ведомства подтвердил, что в районе совместными силами развернуто наземное и воздушное патрулирование, активированы меры по обеспечению безопасности. Предпринятые шаги, по его словам, позволят разрешить многие проблемы.

Ясин Ибрагим сказал, что Совместный механизм по политическим вопросам и вопросам безопасности и его подкомитеты на протяжении всего предыдущего периода работали над укреплением отношений двух стран. Деятельность органа направлена на достижение стабильности и конструктивного сотрудничества в соответствии с принципом взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

Министр заявил, что отношения с Южным Суданом носят стратегический характер на официальном и народном уровнях. Однако все еще остаются проблемы, требующие урегулирования, среди которых — демаркация границы и регион Абьей.

«Эти нерешенные вопросы не должны служить препятствием для нашего сотрудничества и достижения интересов двух народов», — сказал Ясин Ибрагим.

По его словам, в регионе происходят серьезные изменения, которые требуют большей координации и объединения позиций между Хартумом и Джубой.

Ясин Ибрагим провел двухдневные переговоры со своей южносуданской коллегой Анджелиной Джани Тени. Стороны договорились о последующих мерах по укреплению стабильности.

Участники заседаний обсуждали вопрос открытия погранпереходов. Они подтвердили положение, которое согласовал во время недавнего визита в Южный Судан премьер-министр Абдалла Хамдок. Глава правительства договорился о возобновлении сообщения между странами и торговых отношений с 1 октября 2021 года.

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южный судан судан джуба
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