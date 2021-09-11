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Минобороны Турции сообщило о гибели двух солдат в результате атаки на севере Сирии
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Армия
Минобороны Турции сообщило о гибели двух солдат в результате атаки на севере Сирии
Федеральное агентство новостей

Анкара, 11 сентября. Атака неизвестных на севере Сирии привела к гибели двух турецких военнослужащих и ранению еще троих. Инцидент произошел в провинции Идлиб, сообщили в минобороны Турции.

Нападение на турецкие подразделения произошло во время поисково-следственных мероприятий. Раненые военнослужащие госпитализированы, добавили в военном ведомстве. Издание «Ени шафак» утверждает, что атака совершена членами организации «Рабочая партия Курдистана».

Ранее сообщалось, что 25 августа бандформирования совершили обстрел провинции Идлиб. В результате нападения сирийский военнослужащий получил ранения. Атаку совершили члены «Джабхат ан-Нусра» (организация признана террористической и запрещена в России).

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Сирия идлиб минобороны турции
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