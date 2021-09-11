Инвалидность не помешала жителю Мали стать мастером карате и открыть свою школу

Необычная картина открывается посетителям учебного центра «Школа Жан-Жака Руссо» к югу от Бамако — столицы Мали. Одетые в кимоно ученики школы выполняют задания тренера, который сидит перед ними на земле, потому что не может ходить. Однако это не мешает ему демонстрировать приемы, следить за техникой их выполнения учениками и с легкостью укладывать соперников на лопатки в спаррингах.

«Меня зовут Санусси Кулибали, я живу в Бамако, учусь и преподаю карате», — представился Санусси. — Я не родился инвалидом. Я заболел полиомиелитом, когда мне было три года. Я воспринял это философски, сказав, что болезнь не остановит меня и что я смогу делать все ничуть не хуже, чем здоровые люди. И я намерен доказать это с помощью боевых искусств», — пояснил мастер.

Санусси начал практиковать приемы рукопашного боя в юном возрасте. Недуг не остановил его: все эти годы он упорно тренировался и в итоге добился высокого звания мастера черного пояса третьего дана. Своим примером Кулибали вдохновляет местных жителей, заставляя верить в себя и никогда не сдаваться.