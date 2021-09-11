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Сотрудники закрытых украинских телеканалов вышли на митинг в Киеве
Политика
Сотрудники закрытых украинских телеканалов вышли на митинг в Киеве
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 сентября. Работники закрытых украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и других СМИ вышли на митинг в Киеве, чтобы привлечь внимание европейских партнеров страны.

Протестующие собрались возле здания Художественного арсенала в Киеве. Там проходит форум YES Brainstorming, в котором участвуют, в том числе западные партнеры Украины. Сотрудники СМИ хотят рассказать о поступках президента страны Владимира Зеленского, который «пошел не по тому пути».

«На Украине закрывают телеканалы и сайты. Зеленский хочет зачистить информационное поле, а для этого ему нужно закрыть все СМИ, которые говорят правду. Зеленский превращается в диктатора», — цитирует слова участников акции издание «Страна».

Участники протеста держат в руках плакаты с призывами прислушаться к ним. Некоторые заклеили рот скотчем, чтобы показать, что на Украине продолжают бороться со свободой слова.

Ранее политолог Сергей Станкевич сообщил, что «стратегическое партнерство» США и Украины пока что есть лишь на бумаге. По его словам, Вашингтон продолжит удерживать Киев в зоне периферийного внимания, однако по-прежнему ждет завершения судебной реформы и создание блока «антикоррупционных» институтов.

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