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Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии
Общество
Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 сентября. Запуск электробусов в столице играет большую роль в сфере обеспечения экологических стандартов, уверен президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил с заявлением на встрече с московским градоначальником Сергеем Собяниным. Президент указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии. Он обратил внимание на лидирующие позиции российской столицы в Европе по числу этого вида транспорта.

«Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов», — подчеркнул Владимир Путин.

Москва стала крупным промышленным и транспортным центром, отметил глава государства. Команда мэра уделяет этому вопросу особое внимание, добавил президент в разговоре с Собяниным.

Ранее Путин указал на высокие показатели развития Москвы. По словам главы государства, уровень положительной динамики в столице вызывает гордость.

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путин собянин электробусы
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