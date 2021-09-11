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В России заразился коронавирусом еще 18 891 человек

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 11:47
Общество
В России заразился коронавирусом еще 18 891 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 11 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 18 891 человека в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 7,5%. Зарегистрировано 796 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 888 пациентов.

Исследователи из Нижегородского государственного университета (ННГУ) ранее разработали нейросеть, которая способна оценить вероятность развития тяжелой формы коронавирусной инфекции у пациента. Система определяет степень тяжести заболевания по ключевым признакам.

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