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Персональная ответственность США: Франц Клинцевич о годовщине теракта 11 сентября
Общество
Персональная ответственность США: Франц Клинцевич о годовщине теракта 11 сентября
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Американское руководство несет персональную ответственность за проведение террористического акта 11 сентября, убежден политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. О неутешительных итогах «глобальной войны с терроризмом» он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

По словам политика, за 20 лет борьбы с террористами США не просто не сдвинулись с места — они и не планировали этого делать.

«Мы имеем дело со страной, которая сделала развитие терроризма своей главной стратегией влияния на глобальные экономические процессы. Это не банальщина, а абсолютно доказанный факт. «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) — это искусственно созданные спецслужбами США террористические организации. <…> Не бывает терроризма без спонсоров. Не будет никакой организации — ни общественной, ни другой, если не будет спонсоров», — говорит Франц Клинцевич.

Персональная ответственность США: Франц Клинцевич о годовщине теракта 11 сентября
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

К трагедии, потрясшей мир 11 сентября 2001 года, и сегодня остается масса серьезных вопросов. Другое дело, что американцы пытаются отвести от них фокус внимания, чтобы и дальше об этом никто не говорил. Ведь вполне однозначно, что ИГИЛ было создано в Сирии на остатках «Аль-Каиды» и иракских офицеров, которые были обмануты американским военным руководством. И апогей военно-политического курса США — фактическая передача вооружений, техники и боеприпасов талибам в Афганистане, встретившая международную критику.

«Для меня вот эти вещи понятны. И почти три тысячи человек, которые погибли в «близнецах» — это беспрецедентный террористический акт. <…> Но делать это террористам, пусть даже с большими деньгами, без всякой поддержки невозможно. А чья поддержка? Кто осуществлял эту поддержку? Какие спецслужбы? Может быть, в чистом виде это [были] и не спецслужбы США. Но то, что они знали и эту тему пустили на самотек для того, чтобы управлять дальнейшим процессом, понимая, что потери этих людей — ничто по сравнению с той выгодой и приобретением других дивидендов в стратегическом плане — это запредельные вещи», — рассуждает политик.

Персональная ответственность США: Франц Клинцевич о годовщине теракта 11 сентября
Global Look Press  / Hubert Boesl/dpa

По мнению Клинцевича, сегодня нужно объединить усилия, чтобы показать истинное лицо Америки на мировой арене и довести до общественности реальную ситуацию через СМИ. Ведь людям пора наконец узнать о настоящих планах и многолетних манипуляциях, из-за которых когда-то пострадали американские граждане.

«Сегодня мы отмечаем 20-летнюю годовщину совершенного теракта. Я с полной ответственностью говорю, что, кроме террористов, руководство США несет персональную ответственность за планирование и проведение этой акции в интересах своих же глобальных стратегических планов. У меня сомнений нет, и это люди должны знать», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее ФАН писал о том, чем обернулись крупнейшие теракты 11 сентября и объявленная после них «война с терроризмом». Помимо нескольких разрушенных стран, усилиями США масштабно разрослись и распространились исламские террористические группировки с Ближнего Востока.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша 11 сентября клинцевич война с терроризмом
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