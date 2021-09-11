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Подразделения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана начали учения «Три брата-2021»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 11:27
Армия
Подразделения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана начали учения «Три брата-2021»
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Баку, 11 сентября. Вооруженные силы Азербайджана, Турции и Пакистана развернули совместные военные учения «Три брата-2021».

По данным азербайджанского оборонного ведомства, в тренировочных мероприятиях примут участие подразделения специального назначения. Основной целью маневров станет совершенствование взаимодействия военнослужащих, а также подготовка к операциям в мирное и военное время. Учения «Три брата» в 2021 году проходят впервые. Они продлятся до 20 сентября.

Ранее Министерство иностранных дел Армении выступило с критикой в связи с турецко-азербайджанскими учениями в Лачинском районе. Армянские дипломаты считают, что маневры провоцируют эскалацию напряженности, подрывая процесс урегулирования в Нагорном Карабахе.

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турция азербайджан пакистан три брата-2021
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