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Анастасия Макеева объяснила, почему несмотря на болезнь вернулась на сцену
Общество
Анастасия Макеева объяснила, почему несмотря на болезнь вернулась на сцену
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 11 сентября. Популярная российская актриса Анастасия Макеева, долгое время пребывавшая в больнице, неожиданно появилась на сцене. На своей странице в Instagram звезда объяснила свой отчаянный поступок. По словам звезды мюзиклов, к зрителю важно выходить и выполнять перед ним обязательства. При этом она отметила, делать это необходимо до тех пор, пока «ты не умер». В ином случае, по ее мнению, можно подвести коллектив и публику.

При этом актриса подчеркнула, что не привыкла жаловаться. На больничной койке она оказалась из-за острого приступа панкреатита. Нервная система женщины не выдержала нагрузок. Доктор сообщил, что обострение купировали, но сейчас необходимо провести в клинике как минимум еще десять дней. Однако Макеева ослушалась.

«Жизнь никто не отменял и мужа моего мне жалко, что ночевал под окнами больницы в машине. Да и повезло мне, что не комедию играть мне надо было, и я полетела с мешком таблеток и уколов получать самую лучшую для меня терапию — сцену и преданные и благодарные глаза зрителя», — написала она под публикацией, посвященной ее возвращению на сцену.

Стоит напомнить, что у Анастасии Макеевой по-прежнему продолжается конфликт с бывшей супругой своего нынешнего мужа Романа Малькова. Художница по имени Светлана живет с детьми в Словении и утверждает, что Мальков не платит алименты.

Ранее сообщалось, что дочь Романа Малькова заявила, что после свадьбы с актрисой ее отец стал другим человеком.

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дети актриса театр болезнь макеева выздоровление мальков
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