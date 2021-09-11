Российские призеры летних Олимпийских игр в Токио получат автомобили BMW

Москва, 11 сентября. Призерам 16-х летних Олимпийских игр, которые прошли минувшим летом в Японии, подарят автомобили немецкой компании BMW

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев сообщил, что российские спортсмены, ставшие победителями ОИ-2020 в Токио, получат автомобили BMW X5. Остальным призерам турнира в Японии подарят машины BMW X3 различных комплектаций, добавил он.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходила с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA в отношении РУСАДА сборная России выступала на турнире под флагом ОКР. Спортсмены из РФ сумели завоевать 71 награду разного достоинства. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что иностранцы провоцировали спортсменов из РФ на летних Олимпийских играх. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.