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Российские призеры летних Олимпийских игр в Токио получат автомобили BMW

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 11:24
Спорт
Российские призеры летних Олимпийских игр в Токио получат автомобили BMW
Global Look Press  /  Dppi/Victor Joly

Москва, 11 сентября. Призерам 16-х летних Олимпийских игр, которые прошли минувшим летом в Японии, подарят автомобили немецкой компании BMW

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев сообщил, что российские спортсмены, ставшие победителями ОИ-2020 в Токио, получат автомобили BMW X5. Остальным призерам турнира в Японии подарят машины BMW X3 различных комплектаций, добавил он.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходила с 23 июля по 8 августа. Из-за санкций WADA в отношении РУСАДА сборная России выступала на турнире под флагом ОКР. Спортсмены из РФ сумели завоевать 71 награду разного достоинства. Сборная России заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что иностранцы провоцировали спортсменов из РФ на летних Олимпийских играх. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

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спорт олимпиада bmw сборная россии призеры
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