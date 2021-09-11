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Собянин заявил о сокращении безработицы в Москве до докризисного уровня

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 11:29
Экономика
Собянин заявил о сокращении безработицы в Москве до докризисного уровня
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что безработица в столице сократилась до докризисного уровня.

Такая ситуация стала возможной фоне роста экономики Москвы. По словам Собянина, экономические показатели превзошли допандемические. Президент отметил хорошие показатели развития столицы. Он подчеркнул, что Москва — это огромная агломерация мирового масштаба. То что город демонстрирует такие показатели, вызывает гордость.

«Благодаря вот этим (принятым. — Прим. ФАН) мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично — от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно», — заявил мэр столицы.

Государство оказывает помощь гражданам, оставшимся в пандемию без работы. Такая категория россиян будет получать пособие даже в период переобучения или переквалификации. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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москва собянин безработица уровень
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