Представитель Елизаветы II Олиса заявил, что королева поддерживает движение BLM

Лондон, 11 сентября. Первый темнокожий лорд-лейтенант Большого Лондона сэр Кен Олиса рассказал об отношении королевской семьи к американскому движению Black Lives Matter (BLM).

По его словам, Елизавета II поддерживает сторонников движения Black Lives Matter в их устремлениях. Тема расизма неоднократно обсуждалась в королевской семье после убийства темнокожего жителя США Джорджа Флойда представителем местной полиции.

«Это животрепещущая тема для разговора. Вопрос в том, что еще мы можем сделать, чтобы заставить общество устранить эти барьеры. Они страстно заботятся о том, чтобы связать эту единую нацию общими ценностями», — сказал он.

Вместе с тем сэр Кен добавил, что королева обращалась к нему за советом, стоит ли ей посещать место пожара в здании Grenfell Tower или нет. Он порекомендовал ей все-таки появиться там, однако признался, что опасения по поводу возможных освистываний в адрес королевы у него были. К счастью, все прошло в положительном ключе, люди аплодисментами встретили монарха, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Елизавета II назвала две причина для отречения от своего поста. Это может произойти только в случае тяжелого недуга: инсульт и болезнь Альцгеймера, уточнила она.