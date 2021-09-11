Президент России высоко оценил показатели развития Москвы

Москва, 11 сентября. Москва показывает очень высокий уровень развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Такое мнение глава государства выразил во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Также лидер страны поздравил мэра и москвичей с Днем города и пообещал еще раз обратиться с поздравлением в «более прямом формате».

Москва является большой агломерацией мирового масштаба. В таких агломерациях происходят сложные процессы жизнедеятельности. В связи с этим, хорошие показатели развития Москвы вызывают гордость, подчеркнул Владимир Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поздравил жителей столицы с Днем города. Он пожелал им здоровья и процветания. Также он отметил, что главное в празднике — это дань уважения людям, которые строили город.