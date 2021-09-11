Молдаванин изнасиловал 15-летнюю девочку в машине на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 11 сентября. Приезжий из Республики Молдова молодой мужчина надругался над несовершеннолетней жительницей Северной столицы в своем автомобиле.

В полицию обратился отец девочки, заявив, что его 15-летняя дочь стала жертвой насильника. Мужчина уточнил, что поздно вечером 9 сентября молодой человек по имени Александр совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его ребенка, находясь в припаркованном автомобиле во Фрунзенском районе Северной столицы. В ходе проверки подозреваемый был задержан. Им оказался 21-летний приезжий из Республики Молдова.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера». Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось о задержании рецидивиста, который изнасиловал дочь своей новой знакомой в Петербурге.