Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 11:54
11:54
Армия
Минобороны Турции сообщило о гибели двух солдат в результате атаки на севере Сирии
11:52
Весь мир
Паралич 60-летнего иракца в Гуантанамо спровоцировал очередной громкий скандал
11:52
Происшествия
Режим ЧС ввели в Макаровском районе Сахалина из-за проливных дождей
11:51
Общество
Новый фильм по роману Стивена Кинга выйдет в 2022 году
11:50
Спорт
Президент России обратился к участникам международного турнира имени Соловьева
11:50
Спорт
Теннисист Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США
11:48
Общество
Онищенко: итог кампании США в Афганистане представляет собой мировой теракт
11:43
Политика
Сотрудники закрытых украинских телеканалов вышли на митинг в Киеве
11:37
Общество
Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии
11:36
Весь мир
Свободная наркоторговля, четыре русалочки, сохраняемые надписи нацистов и другие чудеса Копенгагена
Все новости

Аналитики NetEase назвали переброску китайских военных в РФ тревожным сигналом для США
Армия
Аналитики NetEase назвали переброску китайских военных в РФ тревожным сигналом для США
Global Look Press  /  © Cheng Min / XinHua

Пекин, 11 сентября. Прибытие военнослужащих китайской армии в Россию вызвало панику в США и странах НАТО. Об этом сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEase в своем материале пишут, что после избрания Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов отношения между Москвой и Вашингтоном стали ухудшаться еще стремительнее. Как передает «ПолитРоссия», эксперты опасаются, что усиливающаяся агрессия американских властей по отношению к РФ может привести мир на грань глобальной войны.

Однако аналитики NetEase отмечают, что сценарий начала военного конфликта между Россией и США маловероятен, поскольку Запад не решится на открытое противостояние с РФ. Китайские специалисты указывают, что опасения западных военных еще больше усилились после недавней переброски военнослужащих Народно-освободительной армии Китая на российскую территорию.

«Прибытие бойцов НОАК в Россию вызвало сенсацию во всем мире, особенно в западных странах», — сообщают журналисты.

Отмечается, что китайские военные посетили РФ для участия в Армейских международных играх — 2021, задействовав в соревнованиях свою самую передовую боевую технику, в том числе самолеты и танки. Несмотря на то, что представители НОАК уже много раз принимали участие в подобных мероприятиях, в этот раз эффект от их прибытия в РФ был особенно сильным. Эксперты уверены, что Пекин послал США тревожный сигнал. Китай не оставит Москву наедине с НАТО.

Ранее сообщалось, что сотрудничество России и Китая давно и серьезно беспокоит западные страны. В частности, немецкое издание Die Welt попыталось вбить клин между РФ и КНР, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Аналитики NetEase назвали переброску китайских военных в РФ тревожным сигналом для США
россия сша китай
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru