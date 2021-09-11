Аналитики NetEase назвали переброску китайских военных в РФ тревожным сигналом для США

Пекин, 11 сентября. Прибытие военнослужащих китайской армии в Россию вызвало панику в США и странах НАТО. Об этом сообщили аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания NetEase в своем материале пишут, что после избрания Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов отношения между Москвой и Вашингтоном стали ухудшаться еще стремительнее. Как передает «ПолитРоссия», эксперты опасаются, что усиливающаяся агрессия американских властей по отношению к РФ может привести мир на грань глобальной войны.

Однако аналитики NetEase отмечают, что сценарий начала военного конфликта между Россией и США маловероятен, поскольку Запад не решится на открытое противостояние с РФ. Китайские специалисты указывают, что опасения западных военных еще больше усилились после недавней переброски военнослужащих Народно-освободительной армии Китая на российскую территорию.

«Прибытие бойцов НОАК в Россию вызвало сенсацию во всем мире, особенно в западных странах», — сообщают журналисты.

Отмечается, что китайские военные посетили РФ для участия в Армейских международных играх — 2021, задействовав в соревнованиях свою самую передовую боевую технику, в том числе самолеты и танки. Несмотря на то, что представители НОАК уже много раз принимали участие в подобных мероприятиях, в этот раз эффект от их прибытия в РФ был особенно сильным. Эксперты уверены, что Пекин послал США тревожный сигнал. Китай не оставит Москву наедине с НАТО.

Ранее сообщалось, что сотрудничество России и Китая давно и серьезно беспокоит западные страны. В частности, немецкое издание Die Welt попыталось вбить клин между РФ и КНР, передает «Царьград».