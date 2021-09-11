Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ

Иностранные информационные ресурсы, действующие на территории РФ, должны быть конфискованы в пользу российского народа. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров.

Выступая на форуме современной журналистики «Вся Россия — 2021», министр иностранный дел Сергей Лавров заявил, что Запад фактически «объявил войну» российским средствам массовой информации. Этим он объяснил зеркальные меры, которые были приняты в отношении сотрудницы BBC Сары Рейнсфорд по непродлению визы: ранее с подобными проблемами в Британии столкнулся сотрудник ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства РФ также напомнил, что в частности Facebook обязал наши СМИ маркировать свои продукты как «продукты, сделанные по заказу государства» — РИА Новости, ТАСС и ряд других.

«В деле ведения антироссийской пропаганды российской службе BBC отведена одна из ключевых ролей, — убежден Федоров. — Но таких, как она, достаточно много, и я не стал бы акцентировать внимание именно на ней, как нет смысла выделять во вражеской армии какого-то конкретного солдата. Это система, с которой надо бороться комплексно».

В качестве одной из таких мер депутат предложил «национализацию информационной отрасли».

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

«Я первым предлагал предусматривающий подобные действия закон еще десять лет назад, — заявил парламентарий. — Нельзя выиграть в медиавойне, не имея суверенного интернета, социальных сетей и средств массовой информации. Да, действительно, сейчас активно присваиваются «звания» иностранных агентов большинству антироссийских СМИ. Но надо действовать еще радикальнее!»

По словам собеседника ФАН, соцсети других государств, работающие на территории РФ, должны быть конфискованы государством.

«Они ведут явно враждебную по отношению к нашей стране пропагандистскую кампанию — о чем, собственно, Лавров и сказал, — подчеркнул Федоров. — Отбор этих информресурсов должен происходить так же, как американцы отбирают имущество наших граждан по всему миру. В случае необходимости, кстати, их можно переименовать — и тогда они будут приносить пользу гражданам нашей страны, а не заокеанским олигархам».

Ранее депутат заявил, что его переписки в Facebook «просматривают спецслужбы США».