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Потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили 200 млрд долларов
Экономика
Потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили 200 млрд долларов
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Москва, 11 сентября. Экономические потери Соединенных Штатов от терактов 11 сентября 2001 года превышают отметку в 200 млрд долларов в перерасчете на курс 2021 года.

Ущерб от террористических атак в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании был оценен в 55 млрд долларов. Сумма учитывает стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий — 8 млрд долларов, уничтоженного оборудования и другого имущества — 6 млрд долларов, расчистки завалов 1 млрд долларов, а также «цену» потерянных человеческих жизней — 24 млрд долларов, прочее. Жертвами терактов в США в общей сложности стали 2977 человек, пишет РБК.

В 40-123 млрд долларов оценены убытки бизнес-отрасли, в частности — расходы на переезд компаний в новые офисы из-за уничтоженного Всемирного торгового центра. Общее сокращение авиапутешествий, которое наблюдалось вплоть до 2003 года принесло ущерба в 39 млрд долларов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что события, произошедшие 11 сентября 2001 года, могут повторить представители террористических организаций.

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сша 11 сентября теракты убытки ущерб
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