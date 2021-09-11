В Карабахе тренируется турецкий спецназ, Анкара отправила в Баку четырех генералов

На прошедшей неделе в Нагорном Карабахе практически не стреляли. Но в остальном военно-политическая жизнь была весьма активной. У российского миротворческого контингента в регионе сменился командующий. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов напоследок успел организовать небольшой обмен пленными между сторонами и оставить пост на мажорной ноте. В то же время в Баку крепнет турецкое военное присутствие — СМИ сообщили о назначении сразу четырех генералов, которые будут выполнять функции координаторов между генеральными штабами двух стран.

Оперативная обстановка

Впервые за несколько месяцев официальные ведомства Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха продержались неделю без взаимных обвинений в обстрелах.

В соцсетях сообщалось, что 6 сентября военнослужащие ВС Азербайджана стреляли в направлении карабахского села Красный Базар. Про еще один обстрел информацию озвучил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян — 7 сентября несколько пуль попали в дом жителя села Тагавард.

Федеральное агентство новостей /

На армяно-азербайджанской границе снова произошел пожар. Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что 4 сентября сгорело около 40 га пастбищ вдоль дороги, ведущей из села Норабак в село Азат Гегаркуникской области. По его словам, возгорание снова инициировали азербайджанские военные.

Существенное беспокойство среди армян вызвало сообщение о сдаче анклава Тигранашен, который расположен у границы Армении и Нахичевани. Единственным препятствием называется якобы решение вопроса о передаче под контроль ВС РФ дороги через село, на что азербайджанская сторона идти не готова. Губернатор Араратской области Размик Тевонян, который уходит в отставку, назвал эти сведения слухами.

Сдача села Тигранашен никогда не обсуждалась и не будет обсуждаться - Размик Тевонян https://t.co/edZgawhbzk — Radio VAN - FM 103.1 (@RadioVAN) September 10, 2021

Заметным событием стало фактическое начало работы аэропорта Физули, которое состоялось в срок, обозначенный азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. 5 сентября пассажирские самолеты Airbus А240-500 и Boeing 747-400 выполнили рейсы из аэропорта Баку, время полета составило 35 минут.

Рейс в Физули стал демонстрацией послевоенного восстановления Карабаха https://t.co/qnTZYUxhBN — Вестник Кавказа (@vestikavkaza) September 9, 2021

Стоит отдать должное скорости строительства объектов инфраструктуры азербайджанцами. Теперь у Баку имеется «воздушный мост» в Карабах, который будет использоваться для переброски как гражданских, так и военных грузов.

Спецназ Турции в Лачине

Минобороны Азербайджана 6 сентября сообщило о проведении совместного учения с подразделениями специального назначения Турции в Лачинском районе. Подобное мероприятие стало первым с момента окончания 44-дневной войны.

Целью учений заявлено совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций.

Reports regarding Turkish-Azerbaijani joint military exercises in Лачин/Berdzor — one thing to consider: are Turkish representatives arriving via the northern mountainous overpass? Or through the the Lachin corridor?



This will set a dangerous precedent for any future activities. pic.twitter.com/3qDqbrxCue — Rich Elmoyan #FreeArmenianPOWs (@Elmoyan15) September 7, 2021

Группы специального назначения выполнили задачи по ведению разведки на местности со сложным рельефом, организации засад на связующих дорогах, обнаружению и уничтожению диверсионных групп, а также скрытному подходу к условному противнику путем преодоления различных препятствий.

Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности.

mod.gov.az / Министерство Обороны Азербайджана

Имеющиеся сведения показывают, что ведение разведывательно-засадных действий и контрдиверсионная борьба составляют основу плана применения войск Турции и Азербайджана против армянских формирований. По крайней мере, на ближайшую перспективу.

По сути, после Карабахской войны необходимость в создании крупных ударных группировок у ВС Азербайджана отпала. Боевой потенциал армии Нагорного Карабаха невысок, а поддержка со стороны ВС Армении и вовсе исключена, так как оба маршрута легко контролируются, в том числе с использованием разведывательно-ударных беспилотников, которые имеются даже у пограничников Азербайджана.

В этом плане туркам есть чем поделиться: подразделения специального назначения имеют богатый опыт боевых действий в горной местности, который они приобрели в Северном Ираке в борьбе против боевиков «Рабочей партии Курдистана».

Негативная реакция Еревана и Степанакерта была прогнозируема.

Пресс-секретарь главы Нагорного Карабаха Лусине Аванесян сообщила, что в столице Арцаха пристально следят за действиями Азербайджана и Турции на оккупированных территориях.

«Мы относимся к этому как к новым вызовам, и учитываем эти новые реалии при выстраивании нашей политики», — комментирует ситуацию Аванесян.

В свою очередь МИД Армении заявил:

«Проведение турецко-азербайджанских учений вблизи границ Армении и Арцаха и Лачинского коридора мы оцениваем как действие, наносящее ущерб шагам по деэскалации, не соответствующее духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывающее усилия по закреплению продолжительного мира, безопасности и стабильности».

Споуксмен МИД Армении: «Турецко-азербайджанские учения в Лачинском районе срывают усилия по деэскалации» https://t.co/nkHIr2wE1r через @ruarmradio — Новости Общественного Радио Армении (@ruarmradio) September 7, 2021

У миротворцев новый командующий

Министр обороны Армении Аршак Карапетян 6 сентября принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который завершал свою миссию в качестве командующего российским миротворческим контингентом (РМК) в Нагорном Карабахе. Стороны обсудили результаты работы миротворцев и подвели итог каденции Мурадова.

mil.am / Минобороны Армении

Под занавес своей командировки генерал организовал обмен пленными. 9 сентября в Ереван были доставлены двое военнослужащих ВС Армении, которые 14 июля пропали у Черного озера в Сюникской области. В обратном направлении проследовал азербайджанский военнослужащий, который сбежал из психологической лечебницы и был несколько дней назад задержан в Мардакерте.

Военный обозреватель Мгер Акопян, комментируя работу Мурадова, отметил, что генерал-лейтенант умел обходить болевые точки, выстроил работу миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сумел решить множество военных, организационных и даже политических вопросов.

В своей оценке работы в РМК Мурадов отметил, что миротворцы будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет после 44-дневной войны по трехстороннему заявлению, а потом будет приниматься решение о дальнейшем продлении мандата.

«Оценку нам дает мирное население — сегодня жизнь в Карабахе идет полным ходом. Есть, конечно, вопросы очень сложные, но процесс идет — возвращение людей, решение ряда проблемных вопросов. Поэтому, думаю, будет все нормально», — считает генерал.

Уже через три дня армянский министр принял новоназначенного командующего миротворцев генерал-майора Михаила Кособокова, который ранее занимал должность заместителя командующего 58-й армией.

mil.am / Минобороны Армении

Нового командующего характеризуют как боевого офицера, способного оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку и знакомого со спецификой работы в регионе. Ранее Кособоков командовал 7-й военной базой в Абхазии, а также 102-й военной базой в Гюмри.

Турция отправила в Азербайджан четырех генералов

Обычно военное присутствие военнослужащих ВС Турции в Азербайджане тщательно прикрывается различными военными учениями и другими мероприятиями международного военного сотрудничества. Тем интереснее становится информация о назначении четырех генералов в состав оперативной группы Генерального штаба ВС Турции, которую распространили азербайджанские СМИ. Сама группа была размещена в Баку еще до начала войны в Нагорном Карабахе.

В материале упомянут начальник оперативного управления штаба сухопутных войск Турции Бахтияр Эрсай, который лично курировал деятельность Генштаба Азербайджана в ходе карабахской войны.

По данным источников, бригадный генерал ВС Турции Бахтияр Эрсай руководил Генштабом Азербайджана, а Гёксель Кахья отвечал за авиаразведку и беспилотники в Карабахе. https://t.co/Y2OHut2Vls — Искандер13 (@13iskander131) November 16, 2020

Генерал Абдулла Катырчи назначен членом Объединенного центрального командования. Не исключено, что под этим подразумевается некий совместный орган военного управления Турции и Азербайджана, либо он является главным посредником в центральном командном пункте ВС Азербайджана.

Третий генерал, Эндер Гюнер, назначен начальником штаба группы войск в Азербайджане и, скорее всего, будет первым заместителем Эрсая. Также турецкое командование сменило военного атташе ВС Турции в Баку, назначив на должность генерала Закарию Ялчина.

В настоящее время перед турецкими офицерами стоит более широкая задача — начать работу над планами совместного боевого применения ВС Турции и Азербайджана в рамках концепции «Единая армия». Такие документы разрабатываются в каждом штабе и предусматривают действия войск при нескольких вариантах развития обстановки, в том числе и наихудших — против Армении или России.

Пашинян заявил о готовности урегулировать отношения с Турцией

Премьер-министр Армении 8 сентября провел заседание правительства, где отметил, что углубление или урегулирование отношений с сопредельными странами будет одним из важнейших направлений внешней политики страны.

Никол Пашинян подчеркнул, что в недавних выступлениях президента Турции Ереван «видит возможность начала переговоров об урегулировании отношений и открытии армяно-турецкой железной дороги». Он заявил, что в этом «заинтересованы также Россия, США, ЕС, Китай и Индия».

primeminister.am / Пресс-служба премьер-министра Армении

Тема транспортных коммуникаций составила основу выступления премьера и включала ряд тезисов:

особое место во время обсуждений с Ираном и Грузией занимает вопрос развития региональных коммуникаций и реализация программы транспортного коридора «Север-Юг»;

отмечена важность установления железнодорожной связи с Ираном и Россией;

в трехстороннем армяно-российско-азербайджанском формате уже обсуждается вопрос открытия коммуникаций;

подчеркнута важность работы по проведению делимитации и демаркации с Азербайджаном.

После заседания правительства армянский премьер сразу отправился с официальным визитом в Грузию.

Тема коридора «Север-Юг» стала одной из ключевых в разговоре Пашиняна с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, а вот принимать предложение о помощи Тбилиси в переговорах с Баку армянский премьер не стал.

primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

По возращении из Грузии под председательством премьер-министра Никола Пашиняна практически сразу состоялось заседание Совета безопасности, однако его тема оказалась засекречена.

Вполне возможно, что в Тбилиси согласились на роль посредника между Арменией и Турцией, тем более что у Гарибашвили хороший личный контакт с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поэтому не исключено, что в ближайшее время могут быть приняты значимые решения, способные кардинально изменить политический ландшафт Закавказья.

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