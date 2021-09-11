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Минтруд РФ установил новые пособия супругам служащих за границей контрактников
Экономика
Минтруд РФ установил новые пособия супругам служащих за границей контрактников
pixabay.com  /  Marncom

Москва, 11 сентября. Министерство труда России установило приказом новые выплаты супругам военнослужащих, проходящих службу по контракту в иностранном государстве. Документ вступает в силу 11 сентября.

Теперь супруги, которые находятся за границей вместе с мужьями и не имеют работы, смогут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно будет составлять 40% от среднего заработка родителя, пишет «Парламентская газета». Выплата начисляется отцу, матери или другому лицу, которое осуществляет фактический уход за ребенком.

Помимо этого, ведомство скорректировало положения о пособиях, выплачиваемых при беременности и родах. С 1 июля они стали ежемесячными. Выплаты предназначены для женщин, вставших на учет в первые 12 недель беременности, и в случае, если доход семьи не превышает региональный прожиточный минимум.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о том, что граждане России, которые были признаны безработными, смогут получать пособие даже в период переобучения или переквалификации.

Правительство ранее утвердило стимулирующие выплаты для медиков за вакцинацию россиян против COVID-19. За каждого привитого человека им полагается по 200 рублей без учета регионального коэффициента, сообщает INFOX.

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минтруд контрактники выплаты военнослужащие пособие
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