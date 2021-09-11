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Эксперт по фондовому рынку Бабин оценил реакцию рубля на повышение ключевой ставки

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:35
Экономика
Эксперт по фондовому рынку Бабин оценил реакцию рубля на повышение ключевой ставки
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 сентября. Рубль незначительно отреагировал на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Многие ожидали, что увеличение регулятором составит 0,5 процентного пункта. Банк России ужесточил риторику, отметив, что теперь не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В результате этого рубль возобновил укрепление, добавил Бабин.

На пресс-конференции после повышения ставки председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор, таким образом, дал более мощный сигнал по дальнейшей монетарной политике, в том числе для того, чтобы вернуть инфляцию к отметке в 4%. Для этого потребуется не одно увеличение ключевой ставки.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 10 сентября, повысил ключевую ставку на 0,25% — до 6,75%. Данный показатель увеличили уже в пятый раз. В настоящий момент ставка находится на максимальном с сентября 2019 года уровне.

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