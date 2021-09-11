София Стеценко рассказала, почему больше не хочет быть актрисой

Москва, 11 сентября. Украинская актриса София Стеценко, известная своей работой в сериале «Сваты» и обучающаяся в театральной мастерской, неожиданно заявила, что уходит из профессии. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram.

«Я думаю, что просто в какой-то момент перестала этим наслаждаться. Начала переживать. Хорошо ли я сыграла. Правильно ли все сделала. Идеально ли получилось. Это очень плохо. Я просто запуталась. Я подумала, что актерское — это не мое. Сделала огромный перерыв и поняла, что очень по этому скучаю, что я очень люблю актерское мастерство», — сказала она, отвечая на вопросы подписчиков.

Молодая актриса пообещала вернуться в кино чуть позднее и продолжать обучение в театральной мастерской.

Популярность к девушке пришла после ее роли в сериале «Сваты», где она в третьей и четвертой части сыграла роль Жени Ковалевой. Позднее эта роль перешла к украинской актрисе — 26-летней Анне Кошмал.

Стоит отметить, что Стеценко играла Женю Ковалеву в ее детском возрасте, а сейчас актриса просто переросла эту роль. Не так давно она поразила своих подписчиков сексуальным образом. Это неудивительно, ведь она совершеннолетняя.

Осенью этого года должен выйти седьмой сезон сериала. Об этом заявлял главный режиссер телепроекта Андрей Яковлев.

Ранее режиссер Андрон Кончаловский назвал удивительные качества актера из «Сватов» Федора Добронравова.