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Политолог Кевехази назвал сомнительной официальную версию США о теракте 11 сентября

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:34
Политика
Политолог Кевехази назвал сомнительной официальную версию США о теракте 11 сентября
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Будапешт, 11 сентября. Быстрый шаг США от полного неведения к осведомленности о происшествии 11 сентября 2001 года выглядит сомнительным, уверены венгерские аналитики.

По словам политолога Миклоша Кевехази и профессор Будапештского экономического университета Ласло Богара, события, «уложенные» в официальную версию Белого дома, просто не могли произойти в реальности. Они считают, что одной из странностей является неосведомленность американских спецслужб об этих террористических атаках, которые по утверждению этих же силовых структур, готовились на протяжении долгих лет.

«Однако почти сразу после трагедии все было «раскрыто», стали известны имена преступников, их биография<...>Даже подробности подготовки терактов мгновенно были обнародованы через глобальные СМИ», — подчеркнули эксперты.

Помимо этого, они указали, что столь быстрый шаг от полного неведения к полной осведомленности выглядит сомнительным. Таким образом эксперты раскрыли неожиданные подробности из работы спецслужб после теракта, передает «ПолитРоссия».

«Террористы-смертники были настолько педантичны и хорошо образованы, что документы, необходимые для их идентификации, были предусмотрительно оставлены в арендованных автомобилях, которые они взяли в аэропорт. Очевидно, это было проявление традиционной восточной вежливости, чтобы спецслужбам не пришлось утруждать себя хлопотами по установлению личности бандитов», — с горькой иронией отметили аналитики.

По мнению венгерских политолога и профессора, события 11 сентября могли быть заранее спланированы стратегами «глобальной империи». Кевехази и Богар заключили, что трагедия, которая произошла 11 сентября 2001 года, стала просто искусственным предлогом для войны против «врагов всего мира», попыткой хоть немного укрепить ослабленную глобальную империю.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты своим уходом из Афганистана фактически признали провал собственной стратегии повсеместного присутствия. Он уверен, что американские власти отказываются признать поражение, так как пытаются спасти свою репутацию и авторитет НАТО.

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Все новости / Политика / Политолог Кевехази назвал сомнительной официальную версию США о теракте 11 сентября
сша Кевехази богар
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