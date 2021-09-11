Медведев предупредил о новом витке миграционного кризиса на фоне ситуации в Кабуле

Москва, 11 сентября. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях захвата власти в Афганистане движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

По его словам, складывающаяся в Афганистане обстановка спровоцировала возможность обострения миграционного кризиса. Пострадать от него могут не только европейские государства.

«До сих пор афганские граждане составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые ищут спасения в Европе. Новый виток миграционного кризиса также угрожает России и странам Центральной Азии», — сказал он.

Вместе с тем Медведев добавил, что основная задача Москвы в текущих реалиях заключается не только в обеспечении своей безопасности, но и стран ОДКБ. В противном случае последствия конфликта в Афганистане могут затронуть сопредельные с Россией дружественные республики, резюмировал он.

Ранее Медведев заявил, что США признали провал своей стратегии повсеместного присутствия. Об этом красноречиво говорит вывод американского военного контингента из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.