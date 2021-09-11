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Паралич 60-летнего иракца в Гуантанамо спровоцировал очередной громкий скандал
Весь мир
Паралич 60-летнего иракца в Гуантанамо спровоцировал очередной громкий скандал
Global Look Press  /  Maren Hennemuth/dpa

Гуантанамо, 11 августа. Судья Корпуса морской пехоты США подполковник Майкл Циммерман приказал медицинскому персоналу тюрьмы Гуантанамо предоставить экстренный отчет в отношении иракского заключенного, пораженного параличом ног.

Речь идет о 60-летнем Абд аль-Хади аль-Ираки (реальное имя — Нашван аль-Тамир), задержанном на территории Турции в 2006 году по обвинению в командовании силами «Аль-Каиды»1 и «Талибана»1 (запрещенные в РФ организации) в Афганистане. Руководя подразделениями данных группировок, Аль-Тамир совершил ряд военных преступлений против военнослужащих США.

Об ухудшении самочувствия террорист сообщил вечером 8 сентября. С 2010 года он страдает стенозом позвоночного канала, что не позволяет ему стоять или ходить, а также контролировать мочевой пузырь. С 2017 года Аль-Тамир прошел четыре хирургические операции, однако эффект от них носил лишь временный характер.

Для передвижения заключенный использует инвалидное кресло и ходунки, до ванной его доставляют другие осужденные; засыпает он лишь после принятия сильных обезболивающих. Таким образом, Аль-Тамир является, возможно, самым физически неполноценным из 39 содержащихся в Гуантанамо преступников.

Данная ситуация получила огласку 9 сентября, когда на нее обратили внимание юристы. Управляющий вашингтонским офисом Центра для жертв пыток (CVT) Скотт Рем отметил, что если бы подобный медицинский случай имел место в США, то человек попал бы к специалисту «в течение нескольких часов».

«Если он (аль-Тамир, — прим. ред.) не может ходить, то он должен быть в больнице, а не в камере», — добавил он.

В Южном командовании США в ответ на соответствующее обращение адвокатов ответили, что индивидуальное медицинское обслуживание осужденных не является предметом публичного обсуждения.

«Если потребности в неотложной медицинской помощи превышают возможности, доступные JTF-GTMO JMG (медицинскому отделению Совместной оперативной группы Гуантанамо — прим. ред.), то закупки недостающих ресурсов рассматриваются в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении.

Тюрьма в Гуантанамо расположена в 30 километрах от одноименного города на юго-восточном побережье Кубы. В ней содержатся особо опасные заключенные, обвиненные американской властью в террористической деятельности и в ведении войны на стороне противника. Зачастую это ключевые фигуры в руководстве вооруженными формированиями, схемах финансирования и так далее.

Соединенные Штаты обязаны оказывать заключенным надлежащую медицинскую помощь в соответствии с Женевскими конвенциями. Поскольку законы США запрещают передачу заключенных подобного типа на американскую территорию, Пентагон направляет в Гуантанамо медицинских экспертов и оборудование для заключенных.

Как заявил Рем, ситуация с Аль-Тамиром подчеркивает проблему, связанную с условиями содержания пожилых и инвалидов, находящихся в тюрьме.

«Министерство обороны либо не желает, либо не может решать такого рода медицинские проблемы, что в некотором смысле неудивительно. По прошествии двух десятилетий тюрьма не превратилась в дом престарелых. Если отчеты о том, что здесь произошло, точны, это даже отдаленно не соответствует стандартам ухода, который должны получать все заключенные в Гуантанамо», — сказал он.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан ирак гуантанамо
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