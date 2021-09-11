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Новая версия кроссовера Peugeot 2008 стала доступна у российских дилеров
Экономика
Новая версия кроссовера Peugeot 2008 стала доступна у российских дилеров
wikipedia.org  /  Norbert Aepli, Switzerland / CC BY 3.0

Москва, 11 сентября. Кроссовер Peugeot 2008 с новым двигателем в сентябре стал доступен в сентябре в шоурумах официальных дилеров компании.

Новинка продается с двигателем PureTech мощностью 150 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Стоимость модели — 2 229 000 рублей, следует из пресс-релиза автопроизводителя. За счет нового мотора и коробки с электронным управлением автомобиль стал экономичнее и быстрее. Расход бензина — до 6,1 литра на 100 километров. Время разгона от 0 до 100 километров в час снижено до 8,7 секунды.

Покупателям кроссовер предлагается в комплектации GT. Она включает шесть подушек безопасности, систему контроля давления воздуха в шинах, передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида, цифровую приборную панель, прочее.

В Москве ранее показали новый шведский внедорожник Skoda Kodiaq. В реализацию в России он поступит в IV квартале этого года и будет предложен в пяти комплектациях.

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кроссовер peugeot PureTech
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