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ФИФА разрешила Клаудиньо и Малкому сыграть с «Ахматом» и «Челси»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:28
Спорт
ФИФА разрешила Клаудиньо и Малкому сыграть с «Ахматом» и «Челси»
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 11 сентября. Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо смогут принять участие в предстоящих матчах РПЛ и Лиги чемпионов.

Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) отменила запрет на участие в матчах игроков сборной Бразилии. Таким образом, Клаудиньо и Малком могут принять участие в поединках с грозненским «Ахматом» и лондонским «Челси».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит РФС, УЕФА и ФИФА за содействие, а также Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) за готовность пойти навстречу и принять взвешенное решение», — говорится в сообщении.

Матч «Зенита» с «Ахматом» пройдет 11 сентября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена». Гостевую встречу группового этапа Лиги чемпионов с лондонским «Челси» сине-бело-голубые проведут 14 сентября.

Ранее тренер сборной России Виктор Онопко стал участником массовой потасовки на Кубке Легенд. Инцидент произошел во время матча с Турцией.

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Все новости / Спорт / ФИФА разрешила Клаудиньо и Малкому сыграть с «Ахматом» и «Челси»
футбол Зенит фифа малком Клаудиньо
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