Warner Bros. отложила премьеру спин-оффа «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой

Лос-Анджелес, 11 сентября. Приквел блокбастера «Безумный Макс» с актрисой Аней Тейлор-Джой в роли Фуриосы выйдет на экраны не раньше 2024 года. Студия Warner Bros. запланировала премьеру на конец весны.

Долгожданный спин-офф постапокалиптического блокбастера «Безумный Макс» неожиданно сменил дату премьеры. Изначально студия Warner Bros. готовилась выпустить фильм в кинотеатры 23 июня 2023 года, однако недавно компания изменила планы. Новая дата премьеры — 24 мая 2024 года. Студия не объяснила причины своего решения. Об этом сообщает портал Deadline.

Новый фильм в киновселенной «Безумного Макса» сосредоточится на предыстории воительницы Фуриосы, которая впервые появилась в перезапуске блокбастера в 2015 году. Юную версию героини исполнит голливудская звезда Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Прошлой ночью в Сохо»). Режиссером спин-оффа вновь выступит Джордж Миллер. Кроме того, к актерскому составу присоединятся Крис Хемсворт («Тор») и Яхья Абдул-Матин II («Мы», «Черное зеркало»).

Недавно в Сети вышел новый трейлер хоррора «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Премьера картины запланирована на 3 ноября.