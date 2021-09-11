Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 11:53
11:52
Весь мир
Паралич 60-летнего иракца в Гуантанамо спровоцировал очередной громкий скандал
11:52
Происшествия
Режим ЧС ввели в Макаровском районе Сахалина из-за проливных дождей
11:51
Общество
Новый фильм по роману Стивена Кинга выйдет в 2022 году
11:50
Спорт
Президент России обратился к участникам международного турнира имени Соловьева
11:50
Спорт
Теннисист Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США
11:48
Общество
Онищенко: итог кампании США в Афганистане представляет собой мировой теракт
11:43
Политика
Сотрудники закрытых украинских телеканалов вышли на митинг в Киеве
11:37
Общество
Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии
11:36
Весь мир
Свободная наркоторговля, четыре русалочки, сохраняемые надписи нацистов и другие чудеса Копенгагена
11:35
Происшествия
Труп управляющей сувенирным магазином нашли с перерезанным горлом в Петербурге
Все новости

Warner Bros. отложила премьеру спин-оффа «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:24
Общество
Warner Bros. отложила премьеру спин-оффа «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой
Global Look Press  /  imago stock&people

Лос-Анджелес, 11 сентября. Приквел блокбастера «Безумный Макс» с актрисой Аней Тейлор-Джой в роли Фуриосы выйдет на экраны не раньше 2024 года. Студия Warner Bros. запланировала премьеру на конец весны.

Долгожданный спин-офф постапокалиптического блокбастера «Безумный Макс» неожиданно сменил дату премьеры. Изначально студия Warner Bros. готовилась выпустить фильм в кинотеатры 23 июня 2023 года, однако недавно компания изменила планы. Новая дата премьеры — 24 мая 2024 года. Студия не объяснила причины своего решения. Об этом сообщает портал Deadline.

Новый фильм в киновселенной «Безумного Макса» сосредоточится на предыстории воительницы Фуриосы, которая впервые появилась в перезапуске блокбастера в 2015 году. Юную версию героини исполнит голливудская звезда Аня Тейлор-Джой («Ведьма», «Прошлой ночью в Сохо»). Режиссером спин-оффа вновь выступит Джордж Миллер. Кроме того, к актерскому составу присоединятся Крис Хемсворт («Тор») и Яхья Абдул-Матин II («Мы», «Черное зеркало»).

Недавно в Сети вышел новый трейлер хоррора «Прошлой ночью в Сохо» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Премьера картины запланирована на 3 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Warner Bros. отложила премьеру спин-оффа «Безумного Макса» с Аней Тейлор-Джой
кино премьера аня тейлор-джой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru