Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 11:53
11:52
Весь мир
Паралич 60-летнего иракца в Гуантанамо спровоцировал очередной громкий скандал
11:52
Происшествия
Режим ЧС ввели в Макаровском районе Сахалина из-за проливных дождей
11:51
Общество
Новый фильм по роману Стивена Кинга выйдет в 2022 году
11:50
Спорт
Президент России обратился к участникам международного турнира имени Соловьева
11:50
Спорт
Теннисист Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США
11:48
Общество
Онищенко: итог кампании США в Афганистане представляет собой мировой теракт
11:43
Политика
Сотрудники закрытых украинских телеканалов вышли на митинг в Киеве
11:37
Общество
Путин указал на роль запуска московских электробусов в улучшении экологии
11:36
Весь мир
Свободная наркоторговля, четыре русалочки, сохраняемые надписи нацистов и другие чудеса Копенгагена
11:35
Происшествия
Труп управляющей сувенирным магазином нашли с перерезанным горлом в Петербурге
Все новости

Финансист Звонова объяснила феномен дороговизны золота

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:20
Экономика
Финансист Звонова объяснила феномен дороговизны золота
pexels.com  /  Michael Steinberg

Москва, 11 сентября. Высокая стоимость золота обусловлена целым рядом причин, рассказала руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова.

Основной причиной специалист считает редкость данного металла. По словам Звоновой, именно редкость позволила золоту стать более предпочтительным материалом для изготовления денежных средств. Об этом пишет информационное агентство «Прайм».

«Несмотря на то, что золото и серебро с давних пор выполняют роль денег, золотые монеты всегда ценились дороже серебряных, потому что золото встречалось в природе гораздо реже, чем серебро», — сказала она.

Звонова добавила, что этот драгоценный металл очень распространен на финансовых биржах в качестве консервативного инструмента сохранения ценности. Она подчеркнула, что именно оно ассоциируется с богатством и успехом.

Минфин России ранее объявил, что произведет закупку золота и валюты на сумму в 327,1 миллиарда рублей.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отмечал, что в электронных отходах содержится до 7% мирового запаса золота. Так, из тонны материнских плат можно извлечь 1 кг серебра и 100 г золота, цитирует его INFOX.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Финансист Звонова объяснила феномен дороговизны золота
золото серебро драгоценные металлы звонова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru