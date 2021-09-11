Финансист Звонова объяснила феномен дороговизны золота

Москва, 11 сентября. Высокая стоимость золота обусловлена целым рядом причин, рассказала руководитель департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Елена Звонова.

Основной причиной специалист считает редкость данного металла. По словам Звоновой, именно редкость позволила золоту стать более предпочтительным материалом для изготовления денежных средств. Об этом пишет информационное агентство «Прайм».

«Несмотря на то, что золото и серебро с давних пор выполняют роль денег, золотые монеты всегда ценились дороже серебряных, потому что золото встречалось в природе гораздо реже, чем серебро», — сказала она.

Звонова добавила, что этот драгоценный металл очень распространен на финансовых биржах в качестве консервативного инструмента сохранения ценности. Она подчеркнула, что именно оно ассоциируется с богатством и успехом.

Минфин России ранее объявил, что произведет закупку золота и валюты на сумму в 327,1 миллиарда рублей.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отмечал, что в электронных отходах содержится до 7% мирового запаса золота. Так, из тонны материнских плат можно извлечь 1 кг серебра и 100 г золота, цитирует его INFOX.