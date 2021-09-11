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Расчеты «Искандер-М» выполнят пуск баллистической ракеты на учениях «Запад-2021»
Армия
Расчеты «Искандер-М» выполнят пуск баллистической ракеты на учениях «Запад-2021»
youtube.com  /  Минобороны России

Санкт-Петербург, 11 сентября. Российские военнослужащие в рамках учений «Запад-2021» запустят ракету комплекса «Искандер-М» по заглубленному командному пункту условного противника.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что расчеты «Искандер-М» ракетной бригады Западного военного округа (ЗВО) выполнят пуск ракеты в ходе маневров на полигоне Лужский в Ленинградской области.

Отмечается, что квазибаллистическая ракета должна поразить командный пункт условного противника, расположенный на дальности более 100 км.

«Пуск ракеты состоится в рамках проведения основного этапа практических действий войск (сил) совместного стратегического учения "Запад-2021"», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что современный полевой лагерь для участников совместных учений ВС России и Белоруссии «Запад-2021» был развернут на полигоне Мулино в Нижегородской области. Стоит отметить, что в США масштабные маневры считают подготовкой Москвы к партизанской войне с НАТО, передает «Царьград».

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