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Синоптик Вильфанд заявил о начале бархатного сезона на российских курортах
Общество
Синоптик Вильфанд заявил о начале бархатного сезона на российских курортах
министерство курортов и туризма Крыма

Москва, 11 сентября. Бархатный сезон начался на всех курортах страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воды в море во время бархатного сезона будет приятной, отметил Вильфанд в беседе в ТАСС. При этом в дневное время сильной жары не ожидается. По-летнему теплыми останутся ночи. Столбики термометров в зависимости от региона будут показывать от +23 до +28 градусов.

На юг европейской части России в ближайшее время холода не придут. На курортах Краснодарского края температура воздуха днем составит от 25 до 28 градусов тепла. В Сочи ожидается от +25 до +27 градусов. На Крымском полуострове столбики термометров покажут до +23 градусов. Закончится бархатный сезон в первой декаде октября, добавил синоптик.

Купальный сезон продолжается в Калининграде, сообщалось ранее. Вода в Балтийском море еще не остыла.

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