Вора в законе Левана Сухумского могут экстрадировать из Испании в Россию

Владимир, 11 сентября. Известного криминального авторитета Левана Абуладзе могут экстрадировать из Испании после соответствующего требования Генеральной прокуратуры России.

Надзорное ведомство напомнило, что вора в законе Абуладзе, более известного как Леван Сухумский, задержали в аэропорту Барселона при его попытке попасть в Испанию по поддельным документам.

«В Генеральную прокуратуру РФ сообщение о задержании на территории Испании Абуладзе Л.Х., находящегося в международном розыске, поступило по каналам Интерпола», — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.

Уточняется, что документы, необходимые для направления запроса о выдаче Абуладзе, были запрошены ведомством во Владимирской области.

Мужчина проходит обвиняемым по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. В прошлом году ему удалось сбежать перед началом судебного заседания во Владимире, отпросившись в туалет.

Ранее сообщалось, что Германия выдала России гражданина, обвиняемого в изнасиловании.