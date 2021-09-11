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Увеличение числа должников привело к росту ставок по кредитным картам

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 10:11
Экономика
Увеличение числа должников привело к росту ставок по кредитным картам
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Полная стоимость обслуживания кредитов по картам за сентябрь в России достигла уровня 30% годовых. Такой показатель стал максимальным с 2016 года.

О причинах роста ставки по кредитным картам в интервью радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Одной из причин, по его мнению, стали попытки банков заложить в них все риски по невозврату займов. Другим фактором является ненадлежащее обслуживание обязательств.

«Рост ставок по кредитным картам связан еще и с тем, что в них заложены определенные риски: клиенты могут ненадлежащим образом обслуживать свои кредитные обязательства. Такую проблему мы тоже сегодня видим, доля проблемных кредитов растет», — указал эксперт.

Рост полной стоимости кредитов в сегменте карт (а это не только проценты по займу, но и иные расходы должника, связанные с пользованием кредита) до 30% практически достиг предела рынка. Поэтому не стоит опасаться ее дальнейшего подорожания, считает Твердохлеб,

Вопрос, в каком возрасте стоит взять ипотеку, каждый решает сам. Но раздумывать над этим слишком долго не рекомендуется, рассказала финансист Надежда Коркка.

Тем временем мошенники осваивают новую схему с помощью сайтов, якобы предлагающих бесплатную пиццу от банков. Так злоумышленники собирают данные с кредитных карт и похищают средства, пишет INFOX.

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