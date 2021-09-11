Неутешительные итоги двадцати лет глобальной войны с международным терроризмом

11 сентября 2001 года произошло самое масштабное террористическое нападение на США. Жертвами серии терактов с применением самолетов гражданской авиации стали 2977 человек. В мировой геополитике началась новая эра, которую назвали «глобальной войной с терроризмом».

В тот день все телеканалы мира без остановки транслировали приходящие из США новости. Кошмарные события в Нью-Йорке, где два самолета протаранили две башни Всемирного торгового центра, которые сначала загорелись, а потом обрушились, все наблюдали в режиме реального времени. Можно сказать, что весь мир был по-настоящему потрясен. Казалось, что ведущие мировые державы смогут теперь объединиться, что дать бой новому страшному злу. Президент Российской Федерации Владимир Путин был одним из первых, кто выразил свои соболезнования и солидарность с народом США. Что такое терроризм, в России знают не понаслышке — в то время Россия тоже воевала с террористическим интернационалом, который обосновался на Северном Кавказе.

Но глобальная война с мировым терроризмом буквально с самого начала приняла достаточно странные формы. Целью для атаки был выбран Афганистан, который находился под властью радикального исламистского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), на территории которого скрывался организатор этих террористических актов Усама Бен Ладен. Когда-то и сам Усама Бен Ладен был в числе тех, кого США активно поддерживали, снабжали оружием и деньгами. В те времена Усама Бен Ладен воевал в Афганистане против СССР и, разумеется, был для США «союзником». Но суть этого человека была такой же, и спустя какое-то время он с радостью укусил руку того, кто когда-то его вскармливал.

И вроде бы, в Афганистане была одержана победа. Но этого было уже мало, и США напали на Ирак, который не имел никакого отношения к событиям 11 сентября 2001 года. Предлогом стало то, что у Ирака якобы есть химическое оружие, которое, кстати, не нашли до сих пор. На самом деле, США почувствовали, что под предлогом войны с терроризмом они могут нести «свободу и демократию» туда, куда захотят, взамен забирая природные ресурсы. В случае с Ираком — нефть. И конечно же — военное присутствие. У США и так военные базы расположены по всему свету, но они никогда не упустят шанс разместить их еще где-нибудь. В общем, глобальная война с терроризмом превратилась в войну за мировое доминирование США, которые сами себе присвоили звание мирового жандарма.

fbi.gov /

Результаты этой войны прекрасно видны сейчас. Количество жертв среди мирного населения просто огромно, а терроризм вполне себе жив. Более того, его стало даже больше. В Ираке, который США «освободили» от власти Саддама Хуссейна, родилось «Исламское государство»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ), в сравнении с которой даже «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) Усамы Бен Ладена кажется чем-то вроде легкого насморка. ИГ1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) расползлось по всему миру, оно есть и в Африке, и Афганистане. С ним с большим трудом справились в Сирии, которая тоже стала жертвой «демократизации», но страну удалось спасти с помощью России. Кстати, в той же Сирии против правительства воевала и «Аль-Каида», но в данном случае она снова оказалась у США в союзниках, и никого не смущало, что «Аль-Каида» виновна в смертях почти трех тысяч американских граждан. Просто в данном случае союз с террористами был в интересах США. Это вновь была лицемерная и подлая политика, которая один раз уже обернулась для США национальной трагедией.

С начала «войны с терроризмом» прошло ровно двадцать лет. Она началась в Афганистане, в той стране, откуда США совсем недавно позорно бежали, снова отдав ее в руки тому же движению «Талибан», которое когда-то победили. Двадцать лет, тысячи жизней и два триллиона долларов на то, чтобы в Афганистане сменить власть талибов на власть талибов. И огромное количество лжи о том, что Афганистан идет по пути демократизации, что там проходят честные массовые выборы, строится современная обученная армия. Оказалось, что все это самая обычная фикция. «Всенародного избранного президента» не поддержал никто из его народа, а армия просто позорно разбежалась, побросав оружие. Еле успели эвакуировать граждан США и их союзников, но говорят, что еще не всех. А многим афганцам, которые сотрудничали с американцами и НАТО, — не повезло и вовсе. Их попросту бросили на произвол судьбы.

Nation News / Егор Кузнецов

Глобальная война с терроризмом провалилась, потому что была самым настоящим фейком. США воевали не для того, чтобы победить терроризм, а для того, чтобы укрепить свое мировое господство, и в итоге надорвались. Война с терроризмом была лицемерной, потому что террористов в России многие западники даже поддерживали, а террористов в Сирии и вовсе обозвали «умеренной оппозицией», снабжали их оружием, деньгами, предоставляя госпитали, где они зализывали свои раны. Главный итог этой войны с терроризмом в том, что глобальный терроризм стал хитрее, злее и куда опаснее, чем был в 2001 году.

И эта война не закончена. Она продлится еще очень долго, но вряд ли США останутся лидером в этой войне. Они дискредитировали себя даже перед своими союзниками, а террористы и вовсе поняли, что мощь американцев во многом дутая и их можно побеждать. США своей войной с террором сделали так, что террор стал только сильнее. Впрочем, может быть, в этом и был их план, ибо среди американских политиков много сторонников теории управляемого хаоса. Похоже, что в США забыли, к чему приводит заигрывание с террористами и попытки «управлять хаосом».

1 Организация запрещена на территории РФ.