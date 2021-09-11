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Политика
Политолог Бортник назвал причину завышения средней зарплаты на Украине
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Политолог Бортник назвал причину завышения средней зарплаты на Украине
Политика
Политолог Бортник назвал причину завышения средней зарплаты на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 сентября. Средние зарплаты на Украине явно завышены, уверен политолог Руслан Бортник. Эксперт выступил с мнением в эфире местного телеканала.

Он описал схему формирования «высокой» средней зарплаты на Украине и назвал причину ее взвинчивания. К этому феномену причастны не только предприятия вроде «Нафтогаза», но и выплаты чиновникам, считает политолог.

«Знаете, как считается средняя зарплата? Есть зарплата чиновников, а эту зарплату получают 700-800 тысяч человек. Есть зарплата бюджетников, а есть зарплата другого сегмента — очень низкая (4-5 тысяч гривен, 11000 — 13700 руб. — Прим. ФАН) и из этого формируется средняя заработная плата», — прояснил ситуацию Руслан Бортник.

Госстат Украины указывал на долги по зарплатам в стране. Наибольшая доля задолженностей приходится на сферу промышленности, медицины, электро- и газоснабжения. Общая сумма долгов по зарплатам в государстве находится на отметке в 3,57 миллиарда гривен.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход обратила внимание на газовый обман украинцев. Государство закупает российское голубое топливо по завышенным ценам из-за отказа работать с Москвой напрямую, подчеркнула парламентарий.

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