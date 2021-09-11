Политолог Бортник назвал причину завышения средней зарплаты на Украине

Киев, 11 сентября. Средние зарплаты на Украине явно завышены, уверен политолог Руслан Бортник. Эксперт выступил с мнением в эфире местного телеканала.

Он описал схему формирования «высокой» средней зарплаты на Украине и назвал причину ее взвинчивания. К этому феномену причастны не только предприятия вроде «Нафтогаза», но и выплаты чиновникам, считает политолог.

«Знаете, как считается средняя зарплата? Есть зарплата чиновников, а эту зарплату получают 700-800 тысяч человек. Есть зарплата бюджетников, а есть зарплата другого сегмента — очень низкая (4-5 тысяч гривен, 11000 — 13700 руб. — Прим. ФАН) и из этого формируется средняя заработная плата», — прояснил ситуацию Руслан Бортник.

Госстат Украины указывал на долги по зарплатам в стране. Наибольшая доля задолженностей приходится на сферу промышленности, медицины, электро- и газоснабжения. Общая сумма долгов по зарплатам в государстве находится на отметке в 3,57 миллиарда гривен.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход обратила внимание на газовый обман украинцев. Государство закупает российское голубое топливо по завышенным ценам из-за отказа работать с Москвой напрямую, подчеркнула парламентарий.