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Политолог Станкевич объяснил, что США будут удерживать Украину в зоне внимания
Политика
Политолог Станкевич объяснил, что США будут удерживать Украину в зоне внимания
Global Look Press  /  Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Москва, 11 сентября. Президент Владимир Зеленский во время визита в США хотел продемонстрировать превращение Украины из типового клиентского государства в партнерское.

Соответствующее заявление сделал политик и политолог Сергей Станкевич в беседе с изданием «Украина.ру». По его словам, партнерство, которое поспешно назвали «стратегическим», пока существует лишь на бумаге.

Украинский лидер ранее посетил Вашингтон по приглашению американского лидера Джо Байдена. Во время встречи Зеленский заявил о «твердой приверженности» Соединенным Штатам в поддержке суверенитета Украины. Помимо этого, по итогам переговоров стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении Крыма, запуска газопровода «Северный поток — 2» и дополнительной финансовой поддержке для Киева.

Эксперт уверен, что американская сторона будет удерживать Украину в зоне периферийного внимания. В то же время Зеленский, вероятно, получил условное благословение на второй президентский срок в обмен на обещание завершить судебную реформу и создание блока «антикоррупционных» институтов.

«Выполнение этой программы, предписанной Киеву еще при предыдущем президенте Петре Порошенко, существенно упростит для Соединенных Штатов Америки точечное терапевтическое воздействие на Украину, обеспечивая необходимую "стабильность и предсказуемость"», — подчеркнул Станкевич.

По словам Станкевича, в целом Вашингтон будет избавляться от своего перегруженного обоза из десятков коррумпированных клиентских стран, которые стремятся получить от США крайне затратную опеку в обмен на сугубо риторическую «верность ценностям» и имитационную службу, добавил политолог.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала заявление главы Украины о «войне» с Российской Федерацией безумием. По ее словам, заявление Зеленского, вероятно, было сделано под давлением западных партнеров.

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