Минобороны РФ передало Таджикистану разведывательные машины БРДМ-2М

Москва, 11 сентября. Министерство обороны России передало Вооруженным силам Таджикистана партию модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М, сообщили в российском ведомстве.

Церемония передачи 12 боевых автомобилей состоялась в Душанбе. Кроме этого таджикские военные получили запасные части к БРДМ-2М, стрелковое оружие, средства ближнего боя, а также радиационной, химической и биологической защиты. Военная помощь была оказана в связи с нестабильной ситуацией на таджикско-афганской границе, добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Ереван высоко оценил усилия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В минобороны Армении указали на эффективность миротворческой миссии России в регионе.