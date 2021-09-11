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Минобороны РФ передало Таджикистану разведывательные машины БРДМ-2М
Армия
Минобороны РФ передало Таджикистану разведывательные машины БРДМ-2М
ИА Политика Сегодня  /  Алла Ларионова

Москва, 11 сентября. Министерство обороны России передало Вооруженным силам Таджикистана партию модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М, сообщили в российском ведомстве.

Церемония передачи 12 боевых автомобилей состоялась в Душанбе. Кроме этого таджикские военные получили запасные части к БРДМ-2М, стрелковое оружие, средства ближнего боя, а также радиационной, химической и биологической защиты. Военная помощь была оказана в связи с нестабильной ситуацией на таджикско-афганской границе, добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что Ереван высоко оценил усилия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В минобороны Армении указали на эффективность миротворческой миссии России в регионе.

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минобороны рф таджикистан брдм-2м
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