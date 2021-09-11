«Рухнули, как карточные домики»: выжившая после теракта 11 сентября рассказала о трагедии

Нью-Йорк, 11 сентября. Адвокат и благотворитель Энн-Мари Принципе, выжившая во время теракта 11 сентября, поделилась воспоминаниями о страшных событиях в Нью-Йорке.

Американка была владельцем модельного агентства, и ее офис находился недалеко от Всемирного торгового центра. Она отметила, что была в здании, когда первый самолет врезался в одну из башен.

Девушка думала, что это была какая-то случайность, но потом она увидела, что появился второй экипаж. По ее словам, это было настоящее нападение.

Принципе больше всего боялась неизвестности, так как никто не знал, что находилось на борту атакующих самолетов. Через несколько минут начал происходить настоящий хаос — люди стали падать с башен. Она не предполагала, что горящие небоскребы могут обрушиться.

«Рухнули, как карточные домики», — рассказала местная жительница.

Американке удалось уйти в безопасное место. Она с другими эвакуировалась на пароме с места ЧП.

Ровно 20 лет назад боевики-смертники террористической организации «Аль-Каида»1, запрещенной в РФ, захватили четыре пассажирских лайнера. Два из них были направлены на башни-близнецы в Нью-Йорке, третий упал в западное крыло Пентагона, а последний в поле вблизи города Питтсбурга.

1 Организация запрещена на территории РФ.