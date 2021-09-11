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Съемки третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны» завершились в Торонто

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:53
Общество
Съемки третьего сезона супергеройского сериала «Пацаны» завершились в Торонто
Кадр из сериала «Пацаны»

Лос-Анджелес, 11 сентября. Съемки продолжения нашумевшего сериала «Пацаны» подошли к концу спустя шесть месяцев после старта. Об их окончании в Торонто сообщила компания Sony Pictures Television.

Съемочная команда приступила к работе над третьим сезоном супергеройского сериала «Пацаны» в феврале 2021 года. Актер Джек Куэйд, вернувшийся к роли Хьюи Кэмпбелла в сериале, поблагодарил всех причастных к созданию третьего сезона и отметил, что искренне любит задействованных в нем актеров и съемочную команду.

«Не могу дождаться, когда вы увидите, как все закручено в этом сезоне. Вы не готовы», — отметил актер в своем Twitter-аккаунте.

Пост звезды «ретвитнула» компания Sony Pictures Television, подчеркнув, что это будет самый «дьявольский» сезон. К своим ролям также вернулись Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти и другие. Звездный состав пополнился Катей Винтер, известной по сериалу «Декстер», Дженсеном Эклсом из «Сверхъестественного» и Лори Холден из «Ходячих мертвецов».

Ранее стало известно, что в квадриквеле «Неудержимые» снимется звезда третьей части криминальной киносаги «Крестный отец», американский актер Энди Гарсиа.

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