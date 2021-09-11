Энди Гарсиа снимется в боевике «Неудержимые-4»

Лос-Анджелес, 11 сентября. Звезда третьей части киноленты «Крестный отец» Энди Гарсиа получил роль в четвертой части боевика «Неудержимые».

Съемки новой киноленты франшизы от Lionsgate запланированы на октябрь текущего года. По сообщению The Hollywood Reporter, каст актеров пополнила звезда «Крестного отца-3» Энди Гарсиа. В «Неудержимых» он исполнит роль агента ЦРУ. Его герою придется сопровождать наемников на пути к выполнению их опасной миссии.

В съемках фильма примут участие Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и Сильвестр Сталлоне. Главную женскую роль на экране воплотит Меган Фокс. Кресло режиссера займет экс-каскадер Скотт Во, который известен выпуском Need for Speed.

Ранее сообщалось, что к съемкам боевика присоединилась именитая американская звезда, рэпер 50 Cent. Подробности проекта съемочная команда не распространяет, но известно, что сценарий к ленте писал Спенсер Коэн.