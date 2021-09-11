Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва под Ельцом

Елец, 11 сентября. Представители надзорного ведомства заявили, что причиной взрыва в двухэтажном доме под Ельцом стала неисправность газового оборудования.

Сильный хлопок был зафиксирован в одном из жилых домов в поселке недалеко от города Елец Липецкой области в ночь на 11 сентября. В результате происшествия повреждения получили как минимум 8 из 16 квартир, оказался разрушенным один из подъездов. Прибывшие на место спасатели в экстренном режиме провели эвакуацию жильцов и приступили к разбору завалов.

К настоящему момент известно о трех погибших. На месте обнаружены тела 11-летнего ребенка, 60-летней женщины и еще одного человека.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб во время поисково-спасательной операции извлекли из-под завалов тело третьего погибшего.