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Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва под Ельцом

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 09:52
Происшествия
Неисправность газового оборудования стала причиной взрыва под Ельцом
Федеральное агентство новостей

Елец, 11 сентября. Представители надзорного ведомства заявили, что причиной взрыва в двухэтажном доме под Ельцом стала неисправность газового оборудования.

Сильный хлопок был зафиксирован в одном из жилых домов в поселке недалеко от города Елец Липецкой области в ночь на 11 сентября. В результате происшествия повреждения получили как минимум 8 из 16 квартир, оказался разрушенным один из подъездов. Прибывшие на место спасатели в экстренном режиме провели эвакуацию жильцов и приступили к разбору завалов.

К настоящему момент известно о трех погибших. На месте обнаружены тела 11-летнего ребенка, 60-летней женщины и еще одного человека.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб во время поисково-спасательной операции извлекли из-под завалов тело третьего погибшего.

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взрыв газа елец липецкая область
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