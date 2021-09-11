Медведев: США своим уходом из Афганистана признали провал собственной стратегии

Москва, 11 сентября. Соединенные Штаты своим уходом из Афганистана фактически признали провал собственной стратегии повсеместного присутствия, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его мнению, власти США отказываются признать поражение, поскольку пытаются спасти свою репутацию и авторитет Североатлантического альянса. Вместо этого Вашингтон обратился к формуле «нас не выгоняют, мы сами уходим», говорится в статье Медведева для «Газеты.ру».

Однако президент США Джо Байден отметил, что отвод контингента означал не только завершение афганской кампании, но и всей эры «крупных военный операций по перекройке других государств». Это и указывает на открытое признание Белого дома, что стратегия повсеместного военно-политического присутствия потерпела крах, считает Дмитрий Медведев.

Кроме этого, он призвал страны объединить усилия в борьбе против терроризма. По мнению Медведева, террористические организации могут повторить события, произошедшие 11 сентября 2001 года.